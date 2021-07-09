الأمن الوطني يطيح بخمسة دواعش في الأنبار

2021/07/09 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، الإطاحة بخمسة إرهابيين في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان" مفارز جهاز الأمن الوطني شرعت في محافظة الانبار بعد تلقي معلومات استخبارية ، ووفق مذكرات قضائية ، بتنفيذ عمليات نوعية القي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر داعش احدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الانبار والاخرين عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة".

واضاف البيان، انه "في عملية منفصلة اخرى ، تمكنت مفارز الجهاز ،ووفق مذكرات قضائية من القاء القبض على أرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش احدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة ابان عمليات التحرير".

وأكد، "تدوين اقوال المتهمين أصوليًا بعد اعترافهم بتنفيذ هجمات عدة طالت المواطنين والقوات الامنية ، وتم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة".

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