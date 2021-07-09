بغداد اليوم تنشر جدول أسعار الدولار.. انخفاض ببغداد وارتفاع في الشمال

2021/07/09 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت بورصات بيع الدولار في العاصمة بغداد انخفاض طفيف ببيع سعر الدولار فيما ارتفع بمعدل 250 دينار في بورصة المحافظات الشمالية.

وانخفض سعر بيع الدولار في الوسط والجنوب الى 147,750 للورقة فئة 100 دولار فيما كان سعر الشراء 146,750.

وبيع الدولار في بورصة الشمال بفارق 250 دينار بسعر بيع 148,000 دينار فيما كان سعر الشراء 147,000.

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