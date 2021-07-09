تحذيرات من نشاط الارهاب في افغانستان وتأثيره على العراق

2021/07/09 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية حسن فدعم، اليوم الجمعة، يحذر من نشاط الارهاب في افغانستان وتأثيره على العراق، فيما كشف “سياسة جديدة في المنطقة”.وقال فدعم في تصريح صحفي […]

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