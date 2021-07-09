لجنة نيابية تطرح “حلا” لدعم القطاع الصحي

2021/07/09 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طرحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، حلاً لدعم القطاع الصحي في العراق، مؤكدة أن أغلب الأدوية يمكن صناعتها داخل العراق.وقال عضو اللجنة، رشيد العزاوي، للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني […]

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