“فدعم” يحذر من نشاط الارهاب في افغانستان وتأثيره على العراق

2021/07/09 | 17:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية حسن فدعم، اليوم الجمعة، يحذر من نشاط الارهاب في افغانستان وتأثيره على العراق، فيما كشف “سياسة جديدة في المنطقة”.وقال فدعم في تصريح صحفي، إن “عودة الإرهاب بشقيه طالبان وداعش إلى أفغانستان بعد الإنسحاب الأمريكي تبادل أدوار”، مبينا ان “السياسة الجديدة أشغال المنطقة بنزاعات وصراعات داخلية”.واضاف […]

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