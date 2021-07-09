فرانس برس: 49 هجوما استهدف المصالح الأميركية في العراق منذ بداية 2021

2021/07/09 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت المصالح الأميركية في العراق الى نحو خمسين هجوما منذ مطلع العام الجاري ولغاية الان بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويؤكد التقرير أن الهجمات استهدفت السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، ، في حين اكتفت إدارة الرئيس جو بايدن بتوجيه ضربتين لغاية الان أولها داخل سوريا والثانية على الحدود العراقية.

وتصاعدت وتيرة الهجمات خلال الأيام الماضية وكان آخرها استهداف السفارة الأميركية في بغداد بثلاثة صواريخ، وذلك بعيد ساعات من تعرّض قاعدة عين الأسد الجوية في الانبار، إلى قصف مماثل بـ 14 صاروخاً وأسفر عن سقوط جرحى .

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