الحلبوسي والزمانان يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

2021/07/09 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع سفيرَ دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان، تعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سفيرَ دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان”.

واضاف البيان، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة”.

وتابع “كما تطرَّق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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