الصحة الفرنسية تحذر من طغيان متحور

2021/07/09 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، دخول فرنسا منذ أسابيع في متحور "دلتا"، وأن من المتوقع أن يكون هو الطاغي في مجموع الإصابات بكوفيد 19 نهاية الأسبوع".وأوضح وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران، أن "المتحور دلتا معد بنسبة 60% أكثر من غيره من المتحورات، وأن البلاد قد تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات وموجة انتشار تشبه ما شهدته فرنسا الصيف الماضي".وكانت وزارة الصحة الفرنسية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن البلاد قد تتجه نحو موجة رابعة من فيروس كورونا، وحثت المواطنين في الوقت نفسه على الإسراع في تلقي اللقاح.من جانبه حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسي، في وقت سابق، أن البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من فيروس كورونا نتيجة عودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رصدت أول مرة في الهند.

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