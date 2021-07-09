توصيات أوروبية بإدراج حالتين كآثار جانبية على ملصقات فايزر وموديرنا

2021/07/09 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن لجنة الخبراء التابعة لها خلصت إلى أن اللقاحين المضادين لكوفيد - 19 اللذين تنتجهما شركتا "فايزر" و"موديرنا" ربما يكونان مرتبطين بحالات نادرة للغاية من آلام الصدر وحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص بعد التطعيم.

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