كركوك.. انطلاق دورة لمسرح الاطفال

2021/07/09 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في مكتبة كاريز الثقافي في مدينة كركوك يوم الجمعة 9 تموز 2021 دورة لمسرح الاطفال يشارك فيها 40 طفلا من مختلف احياء مدينة كركوك.

وقال الكاتب والصحفي طارق كاريزي مدير المكتبة لـ PUKmedia، ان الاطفال المشاركين في الدورة يتلقون دروسا نظرية وعملية من قبل الفنان المسرحي عبدالله كاكيي حول المسرح والسلم الموسيقى، ومن المقرر ان يقدم الاطفال المشاركون في الدورة عرضا مسرحيا بعد انتهاء الدورة التي تستمر على مدى اسبوعين.

وبين ان العديد من فناني المسرح يقدمون محاضرات وتدريبيات للمشاركين في الدورة، ويقدم عدد من فناني الموسيقى معزوفات للاطفال لخلق اجواء اكثر بهجة للاندماج في الدورة.

واضاف كاريزي ان المشاركين في الدورة ينالون شهادة مشاركة مع هدية تقديرا لمشاركتهم، ومن المزمع تشكيل فرقة مسرح اطفال وفرقة للرقص الكوردي (الدبكة) من خلال الاستفادة من المواهب المشاركة في الدورة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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