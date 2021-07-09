نائبة تنتقد العقلية

2021/07/09 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية ريزان شيخ دلير، اليوم الجمعة، إصرار أعضاء في مجلس النواب تمرير قانون الأحوال الشخصية المتعلق بنقل الحضانة من الأم إلى الأب عند بلوغ الأطفال لسن السابعة وبعض التعديلات الأخرى.

وعبرت شيخ دلير خلال تصريح لـ(بغداد اليوم)، عن رفضها تشريع هذا القانون، وقالت، ان "القانون ضد الطفولة والمرأة وهو ضربة قاسية للمرأة، وهو بخلاف التزام العراق بالمواثيق الدولية الخاصة بإتفاقية "سيداو" التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتزامه بالقرارات والمواثيق الدولية كافة التي تضمن حقوق المرأة والطفل".

وأضافت، أن "العقلية الذكورية العشائرية تطغى على مجلس النواب العراقي حيث يتم تشريع هذا القانون بحق المرأة في الوقت الذي من المفترض النظر إلى الواقع الخدمي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد".

وتابعت، أن "بعض النساء من أعضاء البرلمان تمتلك نفس العقلية الذكورية لدى الرجال، حيث من المفترض أن يدافعن عن حقوق المرأة العراقية والمواثيق الدولية التي تخص حقوق الإنسان داخل قبة المجلس"، لافتة إلى أن "الكوتا هي من اوصلت هؤلاء إلى مجلس النواب".

وأشارت إلى أن "أغلب النواب في البرلمان هم مع تشريع هذا القانون بحجة أنه يتوافق مع الدين والعادات العشائرية"، موضحةً ان "منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وناشطين ومحامين عراقيين يقفون بالضد من تشريع هذا القانون".

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