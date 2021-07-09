عيون شيخ بابا المائية في ديالى ستنقذ بحيرة حمرين من الجفاف

2021/07/09 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكملت كوادر الموارد المائية من كري وتطهير جداول عيون مائية ضمن حوض زراعي لتعزيز مياه بحيرة حمرين في محافظة ديالى .واشار مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم الى ان عيون زور شيخ بابا المائية شمال شرق بعقوبة مهملة منذ سنوات لاسباب متعددة ابرزها صعوبة الوصول اليها بسبب عدم الاستقرار الامني ولكن العمليات العسكرية اسهمت في اعادة الامن والاستقرار في المنطقة .واضاف ان أحياء عيون شيخ بابا المائية التي تشكل موردا مائيا مهما ستسهم في انقاذ بحيرة حمرين من الجفاف .لافتا الى ان العيون المائية تحوي على خزين وافر من المياه الجوفية وان استغلالها سينقذ مناطق ديالى ومنها حوض حمرين من ازمة الجفاف /انتهى

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