2021/07/09 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، القبض على 5 إرهابيين .وذكر الجهاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه بعد تلقي معلومات استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، بتنفيذ عمليات نوعية القي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر داعش احدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الانبار والاخرين عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة".وأضاف:" ان مفارزه تمكنت في عملية منفصلة اخرى، ووفق مذكرات قضائية من القاء القبض على أرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش احدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة ابان عمليات التحرير"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يلقي القبض على 5 إرهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يلقي القبض على 5 إرهابيين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).