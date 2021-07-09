2021/07/09 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال فريق من علماء الأحياء وعلماء الفيروسات، إنهم توصلوا إلى دليل قوي على أن منشا فيروس كورونا المستجد “SARS-CoV-2″، حيواني، وليس من صنع مختبر.وكشفت الدراسة التي أجراها أكثر من 20 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يدحضون إمكانية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان المركز الخبري الوطني.

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