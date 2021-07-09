وثيقة تكشف تفاصيل صادمة عن حادثة حريق شقة الضابط مع أطفاله في بغداد

2021/07/09 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت وثيقة صادرة من وزارة الداخلية، تفاصيل صادمة عن حادثة حريق شقة الضابط مع أطفاله في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "حريقاً اندلع، فجر اليوم، داخل شقة في عمارة 55 في الصالحية، التي يقطنها أمر لواء 27 في الفرقة 11 في قيادة عمليات بغداد، العقيد الركن رحيم محمد نايف المرعاوي".

واضاف، ان "الحادث ادى الى وفاة الضابط واطفاله الاربعة".

الوثيقة ادناه:

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