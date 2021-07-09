2021/07/09 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 34 شركة وكيانًا على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني وسياسات الصين تجاه أقلية الأويغور المسلمة، ولتسهيلها تصدير سلع إلى روسيا وإيران.وفرضت العقوبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تفرض عقوبات على 34 شركة لارتباطها بالصين وروسيا وإيران المركز الخبري الوطني.

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