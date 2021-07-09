أكثر من 8600 إصابة جديدة بفيروس

2021/07/09 | 18:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 1.41 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 8600 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 9 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 8636 إصابة، و32 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6500 حالة تماثل للشفاء بمعدل 91.5%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 100 ألف شخص، بينهم أكثر من 644 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17476 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من مليون شخص.

وتكتظ أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، بالمصابين منذ أسابيع.

وقال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ بعض المستشفيات في المحافظات وجهت "نداءات استغاثة" إلى الحكومة بعد امتلاء ردهات العزل بالمصابين.

وحذرت لجنة الصحة، في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في البلاد نتيجة الارتفاع المطرد لحالات الإصابة والتفشي الكبير للوباء في مدن العراق.

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