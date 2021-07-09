ينفذ بإشراف ممثل المرجع السيستاني .. انجاز 50 داراً ضمن مجمع سكني للفقراء (صور)

2021/07/09 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة الأمام الرضا (عليه السلام)

للإغاثة والاسكان التابعة لممثلية

المرجعية الدينية العليا في كربلاء، عن

انجاز 50 داراً سكنية ضمن مجمع الديار

الطيبة السكني الذي تشيده المؤسسة في حي

الامن الداخلي ج

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