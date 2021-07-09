الاطاحة بمزور يحول قتلى داعش الى شهداء في الانبار

2021/07/09 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية إلاستخبارات العسكرية،

اليوم الجمعة، من الاطاحة بمزور يقوم

بتحويل قتلى داعش الارهابي الى شهداء في

الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بمعلومات استخبارية

دقيقة لا

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