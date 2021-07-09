2021/07/09 | 18:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة لـIQ: دول الجوار مستعدة لإغراق أسواقنا بالبيض المستورد.. لن نفتح الحدود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/09 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة لـIQ: دول الجوار مستعدة لإغراق أسواقنا بالبيض المستورد.. لن نفتح الحدود) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة لـIQ: دول الجوار مستعدة لإغراق أسواقنا بالبيض المستورد.. لن نفتح الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).