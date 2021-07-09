لجنة نيابية: أغلب الأدوية المستوردة يمكن صناعتها داخل العراق

2021/07/09 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، حلاً لدعم القطاع الصحي في العراق، فيما أكدت أن أغلب الأدوية يمكن صناعتها داخل العراق.وقال عضو اللجنة، رشيد العزاوي، للوكالة الرسمية، أن “غالبية الادوية نستطيع صناعتها داخل العراق وتكون الرقابة عليها افضل من الاخرين”، متسائلاً: “لماذا لا نلجأ الى التصنيع ومنع الادوية من الخارج التي نستطيع تصنيعها؟”.وأكد، أن “شركة ادوية سامراء مشهود لها بكفاءتها وقدرتها على تزويد السوق العراقية بما يحتاجه كما يمكنها طرح انتاج جديد وسد جزء من الاحتياجات مع شرط توفير احتياجاتها”.وتابع، أن “الحل في تطوير الملف الصحي رغم انه معقد الا ان تشجيع القطاع الخاص من خلال دعم الاستثمار لاسيما في المستشفيات كفيل بتطويره”.وفي وقت سابق، كشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – سامراء SDI، عن استعدادها لطرح نوعيات جديدة من الأدوية مع بداية العام المقبل تخص معالجة أمراض علاج السكر وعلاج ضغط الدم وعلاج الدهون ،مؤكدة أن إنتاجها يضاهي منتجات الشركات العالمية من ناحية الجودة والأسعار التنافسية.

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