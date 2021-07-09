دائرة ماء بغداد تحدد المناطق الأكثر تضرراً من شح المياه بالعاصمة

2021/07/09 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيحددت دائرة ماء بغداد، اليوم الجمعة، المناطق الأكثر تضرراً من شح المياه في العاصمة، فيما كشفت عن آلية التعامل معه بمناطق جنوب بغداد.وقال مدير عام ماء بغداد رعد خيري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدائرة عانت من مشكلة شح المياه خاصة في مناطق جنوب بغداد، لاسيما في قطاع المدائن خاصة وأن منطقتي ناحية الوحدة والنهروان معتمدتان على أنهر فرعية تتغذى من نهر دجلة". وأضاف، "تعاملنا مع انخفاض المنسوب قدر الامكان، من خلال وضع مضخات اضافية وربطها بخطوط ناقلة من نهر دجلة وعمل ربطات اضافية مع الخطوط العابرة باتجاه منطقة الجسر القريبة من الخطوط الناقلة لمنطقتي الوحدة والنهروان".وأضاف، أن "الاعتماد الكلي لحفظ المنسوب كان باستخدام الاليات الحوضية بمساعدة القوات الامنية والحشد، فضلا عن امانة بغداد والمحافظة، تمكنا من عبور الازمة لغاية تحسن وضعية منسوب نهر دجلة".من جانب آخر بين خيري، أن "فحوصات شبه يومية تجري على مياه الشرب في بغداد، وهنالك بعض المناطق، رصدت فيها المياه غير صالحة للشرب"، مرجحا الاسباب الى "التجاوزات الحاصلة بالابنية والخدمات هناك".وأوضح، أن "المياه صالحة في حالات الطبخ"، داعيا "المواطنين الى تعقيم المياه بالتفوير فقط في حالات الشرب".وتابع، أن "مشاريع المجاري في محافظة بغداد، هنالك خطة لها شملت عدة مناطق منها منطقة التأميم ومنطقة حي المرتضى وغيرها"، لافتا الى أن "هنالك مناطق لم توافق الامانة على ادراج مشاريع المجاري لها، وتسعى محافظة بغداد لادراجها والاعلان عنها بالمرحلة المقبلة".

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