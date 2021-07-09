صواريخ إيران وإحراق العراق

2021/07/09 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايد الهجمات الصاروخية وبواسطة الطائرات من دون طيار على قواعد ومقرات، بعضها يستضيف قوات أميركية، في العراق، تحمل رسائل إيرانية لواشنطن، وهي أولا وأخيرا تدور في فلك حسابات طهران من دون أن يكون لديها أي ارتباط بمصالح الشعب العراقي والعراق كدولة ذات سيادة.

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