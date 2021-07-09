2021/07/09 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت دائرة ماء بغداد، اليوم الجمعة، المناطق الأكثر تضرراً من شح المياه في العاصمة، فيما كشفت عن آلية التعامل معه بمناطق جنوب بغداد.وقال مدير عام ماء بغداد رعد خيري، للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن الية للتعامل مع مشكلة شح المياه في العاصمة المركز الخبري الوطني.

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