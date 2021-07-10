توجيهات جديدة من الكاظمي تتعلق بملف الكهرباء (صور)

2021/07/10 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم السبت، توجيهات جديدة

تتعلق ‏بملف انتاج الطاقة الكهربائية

لحل المشاكل المزمنة في قطاع الطاقة

الكهربائية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

الوزراء، في بيان ت

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