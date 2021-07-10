2021/07/10 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي سلم الدول الأعضاء جرعات من اللقاحات ضد فيروس كورونا تكفي لتطعيم 70% على الأقل من سكانها البالغين.وحثت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي قدم جرعات تكفي لتطعيم 70% من سكانه البالغين المركز الخبري الوطني.

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