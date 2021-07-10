مدرب نادي سيد صادق: شعوري لا يوصف لصعودنا الی دوري الممتاز

2021/07/10 | 17:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مدرب فريق نادي سيد صادق بكرة القدم رمزي صالح لسوفان في ساقه مما استوجب اجراء عملية جراحية له، فيما تكللت العملية بنجاح .

وكان للمدرب رمزي صالح الدور الكبير منذ استلامه مهمة تدريب فريق نادي سيد صادق في العام 2020 حين كان الفريق يلعب ضمن اندية الدرجة الاولی الكوردستاني بكرة القدم واستطاع من ان يصعد بالفريق الی مصاف الدوري الممتاز .

وفي هذا السياق قال المدرب رمزي صالح لـ PUKmedia: انه وحال استلامه الفريق كانت الاستعدادات غير متكاملة علی الرغم من وجود لاعبين شباب في صفوفه الی ان زج الفريق بعدد من اللاعبين من كركوك وهم كابان حاتم وصالح مطلك واحمدحسين وعبدالله غضبان وعلي جمعة بالاضافة الی المحترف النيجيري صانداي .

موضحا ان لاعبوا الفريق استطاعوا ان يقدموا مستوی رائع خلال المباريات التي غاضها في دوري الدرجة الاولی من بينهم الهداف هاوكار جمال وصالح مطلك ، حيث

من اصل 16 مباراة حقق الفريق الفوز في 11 مباريات، اربعة منها بالتعادل وخسارة واحدة، مع العلم كان 12 مباريات بدون جمهور وخارج ملعبنا، وبيّن صالح ان شعوره لايوصف لصعود فريق سید صادق الی اندية الدرجة الممتاز الكوردستاني، مثمنا ادارة النادي و جمهوره لدعمهم ومؤازرتهم للفريق .

وعن امكانية بقائه في مهمته التدريبية مع نادي سيدصادق اشارالی انه لحد الان لم يقرر بقائه او عدم بقائه ، وقد تم مفاتحته من قبل اندية اخرى ، موضحا انه ومع بدء الدوري سيقرر مرحلته القادمه .

يذكر ان رمزي صالح كان من مهاجمي فريق نادي كركوك الرياضي بكرة القدم ولعب في صفوف الفريق 15 موسما ، ولعب لنادي آرارات موسما واحدا و لنادي النفط استعارة لشهرين و لنادي الثورة الكركوكي لموسمين و لعب ايضا لنادي السليمانية موسمين و كذلك لعب لنادي الشرطة استعارة لشهرين ، الی ان اعتزل في نهاية المطاف بنادي كركوك عام 2015.

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني

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