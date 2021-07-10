صحيفة أميركية: بايدن يواجه ضغوطاً لضرب الفصائل العراقية.. الجمهوريون يريدون انتقاماً "أسرع وأقوى" -عاجل



صحيفة أميركية: بايدن يواجه ضغوطاً لضرب الفصائل العراقية.. الجمهوريون يريدون انتقاماً
2021/07/10 | 17:45 - المصدر: آي كيو نيوز
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