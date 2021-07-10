مسؤول في الصحة يتحدث عن إجراءات عيد الأضحى.. جميع الخيارات مطروحة

2021/07/10 | 17:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، السبت، من صعوبة المرحلة المقبلة وخطورتها مع تزايد اعداد الاصابات ودخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا.وقال الحجامي في بيان، إن “المرحلة المقبلة صعبة وتنذر بالخطر مع تزايد اعداد الاصابات ودخول السلالة الجديدة مالم يتم تدارك الامر من خلال التوعية وتطبيق مقررات لجنة الصحة والسلامة”.وأضاف أن “السلالة الجديدة […]

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