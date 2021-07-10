الصحة تتحدث عن اجهزة تكتشف جميع الفيروسات خلال يومين

2021/07/10 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، البدء باختبار أجهزة لاكتشاف جميع الفيروسات خلال يومين، فيما اكدت أن العراق لم يسجل حتى الآن إصابة واحدة بالسلالة الهندية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، قوله، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك أجهزة اختبار ومختبرات تم تحديثها قادرة على اكتشاف أي نوع من الفيروسات والتى سيبدأ العمل التشغيلي بها خلال يومين"، مشيرا الى "ضرورة الالتزام بقواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسل اليدين فضلاً عن تلقي اللقاح".

وبين أن "هناك زيادة كبيرة وملحوظة بشكل عام في عدد إصابات كورونا، وخاصة بين الشباب متوسطة الأعمار، وهي نسبة أكثر مما كانت عليه سابقاً".

وأوضح أنه "خلال الأشهر الماضية كانت هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات منها حالات حرجة وصعبة"، مؤكدا أن "المؤسسة الصحية قادر على التعاون مع هذه الزيادة الخطيرة".

وتابع البدر: "الوزارة شرعت بتنفيذ الخطة الموسعة في استيراد وتوزيع اللقاحات، بالإضافة الى زيادة عدد المنافذ الخاصة في تلقي اللقاح"، منوها إلى أن"وزارة الصحة حذرت بشكل متكرر من خطورة الوضع، فضلاً عن عدم الاكتراث من قبل المواطنين في التجمعات المختلفة".

ولفت إلى أن "الوضع حساس ويحتاج الى تضافر جميع الجهود ومنها دور وسائل الإعلام في التحذير من خطورة هذا الفيروس"، مؤكدا أن "السلالة الأولى والسلالة الثانية البريطانية هي الأكثر تسجيلاً في العراق، وحتى الآن العراق لم يسجل ظهور السلالة الجديدة أو الهندية المتحورة".

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