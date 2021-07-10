كين: ويمبلي المكان الأفضل للتتويج التاريخي

2021/07/10 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، عن مواجهة إيطاليا غدًا الأحد في نهائي اليورو، وأهمية التتويج باللقب للأسود الثلاثة.

وقال كين، في تصريحات لموقع “يويفا”: “اللعب في ويمبلي يجعل الحدث خاص بصورة أكبر، هنا سنجد جماهيرنا تغني من أجلنا، ستكون الطاقة هائلة، لا يوجد مكان أفضل للفوز باللقب الثاني لإنجلترا، سوى في ويمبلي مرة أخرى”.

وأضاف: “هذه لحظة هائلة في تاريخ أمتنا، سنعاني من التوتر بعض الشيء، في 1966 فازت إنجلترا بكأس العالم في إنجاز هائل للفريق والبلد، والآن الجماهير خلفنا، وهو نفس الحال في كل بطولة حيث يدفعوننا للأمام”.

وتابع: “الآن أمامنا فرصة لكتابة المزيد من التاريخ، بالنسبة لعائلتنا لم يشاهدوا إنجلترا في النهائي من قبل، وبالتالي هذا يمثل أمرًا مهما.



هذه لحظة خاصة، وإذا أنهينا عملنا، سيتم تذكرنا في التاريخ طوال حياتنا، هذا هو التحدي”.

وواصل: “قبل مباراة الدنمارك (في نصف النهائي)، كان هناك الكثير من التساؤلات بشأن تعلمنا من خبرات الماضي، وقلت بأن تلك المجموعة في مكان أفضل ذهنيًا، وتتعامل بصورة أفضل مع المباريات”.

وأردف: “أمام الدنمارك تأخرنا في النتيجة للمرة الأولى، ولكن لم نشعر بالفزع، كنا نعرف قدرتنا على العودة، واستحققنا الانتصار في نهاية المطاف، وهذا يظهر إيماننا في بعضنا البعض، نحتاج نفس العقلية يوم الأحد كي نتوج باللقب”.

وعن مواجهة جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي: “هما مدافعان عظيمان، لديهما قراءة رائعة للمباريات، ويعرفان جيدًا أين يتمركزان ويقاتلان بصورة هائلة، والتالي أنتظر معركة كبيرة، سيقدمان كل شيء للفوز، وكذلك نحن، وسيفوز الأفضل، وبدوري أتطلع إلى هذا التحدي، وكي تكون الأفضل، يجب أن تتغلب على الأفضل”.

وبالنظر إلى عدم خسارة إيطاليا في آخر 33 مباراة: “ستكون مباراة صعبة، إيطاليا فريق رائع يملك تاريخا كبيرا في الفوز بالبطولات الكبرى، يملكون الخبرة في الفريق والمهارات الفردية، ستكون معركة صعبة، ولكن نملك ما يكفي للفوز”.

وأتم: “سيعني كل شيء لي وللفريق، دائمًا ما قلت إن الفوز بلقب مع المنتخب سيتخطى أي إنجاز على صعيد الأندية، ونملك الفرصة، انتظرنا طويلًا للوصول إلى النهائي، ويجب أن نتمسك بالفرصة بكلتا اليدين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كين: ويمبلي المكان الأفضل للتتويج التاريخي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كين: ويمبلي المكان الأفضل للتتويج التاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).