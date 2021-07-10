ثنائي ريال مدريد يواصلان الغياب عن التدريب الجماعي

2021/07/10 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غاب لوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي اليوم السبت عن جلسة مران قوية للاعبي ريال مدريد، هي السادسة منذ عودة الفريق للتدريبات مع بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، وتدربا داخل المنشآت الرياضية، حسبما أعلن النادي الملكي.

ويواصل ميندي عملية التعافي الخاصة به عقب تعرضه لإصابة في قصبة الساق شخصت لديه عقب مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، التي أقيمت في الخامس من مايو/آيار الماضي في لندن، ما حرمه من المشاركة فيما تبقى من الموسم ومن خوض بطولة أمم أوروبا أيضا.

ومن المنتظر أن يتمكن أواخر الشهر الجاري من الانضمام لباقي زملائه.

ولا يعرف عن يوفيتش سوى أنه بدا في حالة بدنية جيدة في الأيام الأخيرة، وأنه تدرب اليوم السبت في قاعة الألعاب الرياضية.

أما باقي اللاعبين المتاحين فشاركوا في جلسة مران ذات حمل تدريبي قوي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ورافق بعض لاعبي فرق الدرجات الأدنى في النادي، لاعبي الفريق الأول المتاحين، وهم ناتشو ومارسيلو وأودريوزولا وإيسكو وأوديجارد ولوكاس فاسكيز وماريانو ورودريجو وكارفاخال.

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