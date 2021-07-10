صحة الكرخ تحذر المواطنين: المرحلة المقبلة صعبة وتنذر بالخطر

2021/07/10 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم السبت، من صعوبة المرحلة المقبلة وخطورتها مع تزايد اعداد الاصابات ودخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا.وقال الحجامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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