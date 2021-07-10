2021/07/10 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت، موقفها من إجراء امتحانات الجامعات والكليات حضورياً فيما قدمت أربع توصيات بهذا الصدد.وقال عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي رياض المسعودي في تصريح للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية تقدم 4 توصيات بشأن الامتحانات النهائية للجامعات المركز الخبري الوطني.

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