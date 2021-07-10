بارزاني والخنجر يبحثان الانتخابات المقبلة والتحديات الامنية

2021/07/10 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مع وفد رفيع من تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، اليوم السبت، الانتخابات العراقية المقبلة والتحديات الامنية والسياسية امام العراق.وذكر مكتبه في بيان تلقاه […]

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