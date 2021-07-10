2021/07/10 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، يوم السبت، عن أنه يعمل على مساعدة تشكيل ألوية مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة للانتشار في المناطق المتنازع عليها.وقال قائد مركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل ألوية مشتركة بين الجيش وقوات البيشمركة المركز الخبري الوطني.

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