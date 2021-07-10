الايزيديين ضحايا المصالح والصراعات القبلية والحزبية (1)

2021/07/10 | 17:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارف شنكالي الصراعات الايزيدية الداخلية، قديما العشائرية وحديثا الحزبية، هي من اخطر العوامل التي جعلت من المجتمع الايزيدي في ما هو عليه الآن، واصبح كحلقة وصل بين المجتمع الايزيدي والأطماع والمصالح الحزبوية الضيقة، لن اتطرق الى الدور السلبي للمصلحة الحزبية، القبلية والشخصية، بشكل كلي في المجتمع الايزيدي، لأن ذلك يحتاج الى دراسة عميقة وموسعة مفصلة، …

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