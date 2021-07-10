2021/07/10 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أيد وزراء مالية دول مجموعة الـ20 خطوة لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها لملاذات ضريبية منخفضة، وحذروا من أن سلالات كورونا تهدد التعافي الاقتصادي العالمي.كما أقر الوزراء الحاجة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجموعة العشرين تؤيد اتفاقا ضريبيا وتحذر من سلالات كورونا المركز الخبري الوطني.

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