2021/07/10 | 18:07 - المصدر: عين العراق

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السبت 10 يوليو 2021 | 05:58 مساءً | عدد القراءات : 15

وزارة التعليم تحدد موقفها من إجراء امتحانات الجامعات حضورياً وتقدم 4 توصيات

تحدد موقفها من إجراء امتحانات الجامعات حضورياً وتقدم 4 توصيات

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