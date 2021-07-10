دولة مجاورة تضبط طنين ونصف من المخدرات

2021/07/10 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوجستان في ايران، العميد احمد طاهري، ضبط طنين و575 كلغ من المخدرات والقبض على 8 عناصر من المهربين، خلال اشتباكات وقعت بين القوات الخاصة لشرطة مكافحة المخدرات وعصابة تهريب مسلحة.

واوضح العميد طاهري، ان “مكافحة المخدرات رصدت تحركات عصابة مسلحة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات كانتا بصدد تهريب حمولة مخدرات كبيرة عبر المناطق الحدودية لمدينة سراوان نحو مدينتي سيب وسوران، ومنهما الى وسط البلاد”.

واضاف، ان “القوة تمكنت من محاصرة المهربين في منطقة جبلية؛ حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة استغرقت ساعتين بينهما، تم خلالها القبض على 8 من المهربين”.

وأشار إلى “ضبط طنين و575 كلغ من انواع المخدرات التي كانت مخبئة في 5 عربات ركاب من طراز بيجو 405 وسيارة نقل خفيف، اضافة الى 3 قطع من سلاح رشاش الـ “كلاشينكوف” وكمية من الذخيرة”.

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