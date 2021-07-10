2021/07/10 | 18:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، اليوم السبت، تشكيلها لجان في العاصمة الاتحادية بغداد وباقي المحافظات لمتابعة حملات المرشحين، مبينة انها حددت عقوبتين لمخالفي شروط تلك الحملات.

وانطلقت يوم أمس الجمعة، حملة مرشحي الانتخابات، ومن المقرر أن تستمر 3 أشهر، حتى موعد الانتخابات المبكرة والتي من المقرر ان تجرى في الـ10 من شهر تشرين الأول المقبل، فيما ستتوقف الحملات الانتخابية يوم 2021/10/7.

المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلالي قالت في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المفوضية شكلت لجان تنسيق مع انطلاق الحملات الانتخابية في بغداد وجميع المحافظات، مبينة ان أبرز شروط الحملة الانتخابية هي عدم الاعتداء على الحملات الانتخابية للآخرين، ولا على الملصقات الانتخابية على الجدران، وأن لا تقترب الحملة الانتخابية مسافة 100 متر من أي مركز اقتراع.

واضافت الغلاي: ان شروط المفوضية تحدد ان لا تتضمن الحملات الانتخابية اية دعوات ونعرات طائفية وقومية وتكفيرية، تزرع الكراهية في نفوس المواطنين، وكذلك عدم استخدام دور العبادة والمؤسسات الحكومية ومالها العام، اضافة الى عدم استخدام صور واسماء شخصيات لا تنتمي الى الكتلة او التحالف الانتخابي.

واردفت، ان مجمل الشروط موجودة في الموقع الرسمي للمفوضية ويستطيع المرشح الدخول ومتابعة الشروط والالتزام بها، مؤكدة في الوقت ذاته، ان من يخالف تلك الشروط سيواجه عقوبة مالية بقيمة 5 ملايين دينار فضلاً عن عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات حسب نوع المخالفة.

هذا وكانت الغلاي قد قالت في تصريح سابق لـ PUKmedia: ان عملية قرعة ارقام المرشحين انتهت بنجاح ودون اية مشاكل، موضحة، ان العملية تمت بسلاسة وسهولة.

واضافت: ان اسماء المرشحين وارقامهم ستنشرها المفوضية خلال ايام مقبلة، اضافة الى بوسترات خاصة بالمرشحين.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تشكل لجان لمتابعة الحملات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تشكل لجان لمتابعة الحملات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).