محافظة عراقية تعلن البدء بتنفيذ خطة أمنية تخص الانتخابات- عاجل

2021/07/10 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاصاعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن بدأها بتنفيذ خطة أمنية لحماية المرشحين ومكاتبهم ومكاتب الكيانات.

وقال المنسق الإعلامي لقيادة شرطة محافظة الديوانية رحيم عودة لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادة الشرطة وباشتراك جميع مفاصلها وضعت خطة أمنية متكاملة تخص الجو الانتخابي الملائم".

وأضاف ان "القوات الأمنية بدأت بتنفيذ هذه الخطة بعد أن تمت المصادقة على أسماء المرشحين وإعلان البدء بالحملة الانتخابية".

وتابع ان "هذه الخطة تهدف إلى حماية المرشحين والكيانات السياسية ومكاتبهم وتوفير أجواء انتخابية آمنة".

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