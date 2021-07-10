العمل توضّح بخصوص توقف رابط تعيينات هيئة الحماية وتفصح عن أعداد الدرجات

2021/07/10 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، الانباء التي تحدثت عن توقف الرابط الخاص بالتقديم على الدرجات الوظيفية للتعيين بصفة عقد، وفيما اكدت ان الرباط يعمل بشكل طبيعي، بينت ان عدد الدرجات الوظيفية يبلغ 1000 درجة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لاستقبال طلبات التعيينات بصفة عقد في هيئة الحماية الاجتماعية يعمل بشكل طبيعي، ولا صحة لتوقفه او تعطله عن العمل".

وأضاف، ان "اليوم هو الاخير لاستقبال طلبات التعيينات وسيتم ايقاف استلام الطلبات يوم غد الأحد"، مشيرا الى ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خصصت 1000 درجة وضيفة بصفة عقد حيث يكون التقديم على الوظائف عن طريق استمارة إلكترونية أطلقتها الوزارة لمدة ٥ أيام تنتهي يوم غد".

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