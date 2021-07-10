الشرطة يحرز لقب المركز الاول في بطولة اندية العراق بالجودو

2021/07/10 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توج فريق نادي الشرطة الرياضي بالجودو، السبت، بلقب المركز الأول في بطول أندية العراق.

وقال إعلام النادي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "نادي الشرطة بالجودو أحرز المركز الاول في بطولة اندية العراق والتي أختتمت منافساتها يوم امس الجمعة في محافظة أربيل".

وأضاف البيان ان "ابطال النادي حصلوا على لقب البطولة التي اشرف عليها اتحاد اللعبة والتي اقيمت في قاعة جامعة جيهان".

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