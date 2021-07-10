مسعود بارزاني يبحث مع وفد رفيع من تحالف العزم الانتخابات العراقية المقبلة والتحديات الامنية والسياسية

2021/07/10 | 18:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث الأمين العام لحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع وفد رفيع من تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، الانتخابات العراقية المقبلة والتحديات الامنية والسياسية .وذكر المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني :" ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني التقى اليوم وفدا رفيعا من تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية في العراق واخر التطورات والمتغيرات في العراق والمنطقة، مبينا انهما تبادلا الاراء بشأن الانتخابات العراقية المقبلة والتحديات الامنية والسياسية امام العراق".وشدد الجانبان على ضرورة الاهتمام بالاستقرار في العراق والحاجة الى التنسيق بين جميع الأطراف لاجتياز العراقيل والمشكلات التي تعترض سير العملية السياسية في العراق./انتهى7

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