الحشد الشعبي يعتمد على خطة الاحزمة الدفاعية لحماية خطوط الكهرباء الرئيسية في ديالى

2021/07/10 | 18:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اكدت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي عدم تسجيل اي هجمات ارهابية على ابراج نقل الطاقة الكهربائية ضمن قاطع مسؤولياتها الامنية .وقال صادق الحسيني الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات الحشد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان اعتماد قوات الحشد الشعبي على خطة الاحزمة الدفاعية المتعددة لحماية ابراج الطاقة الكهربائية من الهجمات الارهابية والتخريبية والكمائن والرصد اسهمت بشكل كبير في منع وقوع هجمات او اعمال تخريبية على ابراج نقل الطاقة الكهربائية ضمن قواطع المسؤولية .ولفت الحسيني الى وجود تنسيق عال بين الحشد الشعبي وقيادة عمليات ديالى والاجهزة الامنية لتامين ابراج الطاقة خاصة في المناطق الساخنة .من جهة اخرى اكد مصدر في عمليات الحشد الشعبي ان قوات الحشد تتولى حماية / 3 / خطوط لابراج نقل الطاقة الكهربائية هي ديالى - ميرساد وخانقين - سربيل زهاب و محطة المنصورية الغازية .لافتا الى ان قوات الحشد احبطت / 10 / محاولات استهداف خطوط الكهرباء الرئيسية بين ديالى وصلاح الدين و قواطع حوض حمرين شمال شرق بعقوبة ./انتهى

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