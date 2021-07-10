وزيرة الهجرة : ملاحم العراقيين تجلت في حربهم ضد الارهاب بالنيابة عن العالم اجمع

2021/07/10 | 18:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو اليوم السبت، شعبنا العراقي وابناء القوات الامنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وقوات الحشد الشعبي المقدس بمناسبة الذكرى الرابعة لطرد عصابات داعش الارهابية من الاراضي العراقية والانتصار عليهم .وقالت جابرو بالذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل ” بأعطر التهاني والتبريكات تتقدم وزارة الهجرة والمهجرين الى الشعب العراقي عموما بالذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل التي اتخذتها العصابات الارهابية عاصمة لدولتها المزعومة، لقد حقق ابناؤنا الابطال من قوات الجيش العراقي الباسل والشرطة الاتحادية البطلة وقوات التدخل السريع ومكافحة الارهاب وفصائل الحشد الشعبي المقدس وقوات البيشمركة، هذا النصر بهمة عالية ونفوس ابية وملاحم اسطورية ليزفوا الينا بشارة […]

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