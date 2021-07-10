الحقوق النيابية تكشف لـ(واخ): عن السجون التي سوف تنشئ في العراق

2021/07/10 | 18:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم السبت ، عن السجون التي سوف تنشئ في العراق “، موضحة ان” العراق بحاجة الى اكثر من عشرة سجون لفك الاكتظاظ داخلها “.

وقالت مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية وحدة الجميلي في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): ان” اكتظاظ السجون نتيجة قلة السجون التي هي نفسها منذ ثمانينات القرن الماضي حتى يومنا هذا ولم يبنى أي سجن على الرغم من جهود الوزارة الى فتح الكثير من الأقسام الإصلاحية ورغم قلة الإمكانات المتوفرة ولكنهم يحاولون توفير سجون جديدة”، مؤكدة ان” العراق بحاجة الى عدد من السجون يفوق العدد الموجود حاليا”.

وأوضحت ان” العراق لديه اقل من 14 سجن ونحتاج الى 10 سجون في مختلف المحافظات “، مبينة ان” هناك نية لانشاء سجن في كركوك وهناك قلعة تؤهل لتكون سجن وكذلك في ديالى وصلاح الدين وفي بغداد وكذلك في الناصرية إضافة الى سجن الناصرية الحالي”.

وأضافت ان” هناك بعض السجون تم تلقيح النزلاء بشكل كامل مثل سجن الحماية القصوى وكل النزلاء الموجودين اخذوا اللقاح على جرعتين ، ولكن في سجن التاجي هناك 1500 نزيل فقط اخذوا اللقاح “.

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