2021/07/10 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تجاهل المئات في بنجلادش القيود المفروضة لمكافحة كورونا وتدفقوا على مزرعة لمشاهدة بقرة طولها 51 سنتيمترا يعتقد إنها الأقصر في العالم.وتزن البقرة راني 26 كيلوجراما وتتميز بصغر الحجم لدرجة أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أقصر بقرة في العالم طولها نصف متر المركز الخبري الوطني.

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