الكاظمي في ذكرى تحرير الموصل: أخطاء الماضي لن تتكرر

2021/07/10 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى

الكاظمي، بيانا في الذكرى الرابعة

لتحرير مدينة الموصل، فيما أشار إلى

ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي.

وقال في بيان تلقته وكالة نون الخبرية،

"يحيي العراقيون اليوم الذكرى

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